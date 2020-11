Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Baumfällarbeiten massiven Stromausfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

EybaEyba (ots)

Am 06.11.20 wurde entlang der in Bau befindlichen Gastrasse zwischen Saalfeld/Reschwitz und Eyba eine Birke gefällt. Diese fiel dabei auf eine sich in der Nähe befindliche Stromleitung. Hierbei wurde ein Kurzschluss verursacht, der zu einem massiven Stromausfall, von dem ca. 10 Ortschaften betroffen waren, führte. Der Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen des Ereignisses beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizizeidienststelle melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell