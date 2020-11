Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletztes Reh nach Unfall von Leiden erlöst

HarraHarra (ots)

Am gestrigen Morgen befuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW die Straße aus Harra kommend in Richtung Bad Lobenstein. Kurz vor dem Ortseingang sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn, wurde von dem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass es noch vor Ort durch Schüsse aus einer Polizeidienstwaffe erlöst werden musste.

