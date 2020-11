Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hakenkreuz gesprüht

Neustadt a.d.OrlaNeustadt a.d.Orla (ots)

Am Morgen des 13.11.2020 erhielt die Polizei die Mitteilung, dass durch unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Thomas-Müntzer-Straße ein ca. 65 cm x 55 cm großes Hakenkreuz in grauer Fabre aufgesprüht wurde. Dieses konnte in der Folge durch die Polizeibeamten unkenntlich gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell