Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Walken von Hund gebissen

BlintendorfBlintendorf (ots)

Bereits am Abend des 12.11.2020 war eine 47-Jährige, gemeinsam mit einer Freundin, in der Nähe von Blintendorf unterwegs. Den beiden Frauen kam dabei eine 46-Jährige mit ihren beiden Hunden entgegen, wobei eines der Tiere nicht angeleint war und auf die beiden Walkerinnen zurannte. Eine der beiden versuchte zurückzuweichen, kam dabei ins Stolpern und stürzte. Am Boden liegend attackierte der Hund die 47-Jährige und fügte ihr eine erhebliche Bisswunde am linken Arm zu, welche ärztlich versorgt werden musste. Gegen die Hundebesitzerin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell