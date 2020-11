Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Renitenter Autofahrer verletzt Polizisten

SchleizSchleiz (ots)

Am gestrigen Nachmittag sollte ein 42-jähriger NISSAN-Fahrer aufgrund eines Verkehrsverstoßes kontrolliert werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, in dem er auf sein Grundstück fuhr und begann, das Hoftor zu schließen. Dabei schlug er mit einen Torflügel gegen einen Polizisten und begab sich in sein Haus. Der Beamte wurde am Knie verletzt, blieb aber dienstfähig. Der Mann folgte kurz darauf der Aufforderung der Polizisten und händigte seine Papiere zur Kontrolle aus. Gegen ihn wurde u. a. Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf den Polizeibeamten erstattet.

