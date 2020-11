Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann attackiert Frau mit Kind

SaalfeldSaalfeld (ots)

In den Mittagsstunden des gestrigen Tages lief eine 23-jährige Frau, gemeinsam mit ihrem Kind, in Richtung Bahnhof. Aus bisher unbekannten Gründen wurde sie auf dem Gehweg von einem offensichtlich stark alkoholisierten 37-Jährigen attackiert, dabei u. a. geschlagen, getreten und auf die Fahrbahn gestoßen. Glücklicherweise kamen der Frau zwei Zeugen zur Hilfe, so dass weitere Angriffe unterbunden wurden und der Täter durch die hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt werden konnte. Dieser wehrte sich in der Folge gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei trat er nach den Beamten und bespuckte diese. Ein Polizist wurde am Bein getroffen, blieb aber dienstfähig. Dem Mann mussten deshalb Stahlhandfesseln angelegt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht und weiterhin die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

