Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht- Wertsachen aus PKW entwendet

SonnebergSonneberg (ots)

Am Samstag, den 14.11.2020, zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr schlug ein bislang unbekanner Täter die Seitenscheibe eines PKW Fiat ein und entwendete die darin befindliche Geldbörse samt Inhalt. Das Fahrzeug war in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg geparkt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 150,00 EUR. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell