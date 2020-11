Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer überschlägt sich mit 3,75 Promille

Pößneck, Saale-Orla-KreisPößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 20:00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer von Pößneck in Richtung Ranis. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts auf die Bankette. Der Fahrzeugführer wollte dies korrigieren und lenkte gegen. Dadurch geriet der BMW ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug im angrenzenden Feld überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,75 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentanhme angeordnet und der Führerschein des ukrainischen Mannes sichergestellt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

