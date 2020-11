Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-KreisNeustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 12:00 Uhr ereignete sich in Neustadt an der Orla ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 80-jährige Fahrzeugführerin verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes die Hugo-Hartung-Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Diese wollte er überqueren. Dabei übersah er einen Dacia, welcher auf der Karl-Liebknecht-Straße aus Richtung der Gartenanlage gefahren kam. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Fahrerin des Dacia verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von gesamt ca. 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell