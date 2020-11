Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mitteilung für Anmerkungen oder Rückfragen zu möglichen, betroffenen Verwandten im Zusammenhang mit Durchsuchungen im Pflegeheim in Neuhaus am Rennweg

Neuhaus am Rennweg/SonnebergNeuhaus am Rennweg/Sonneberg (ots)

Da es im Laufe des Freitags vermehrt zu Anfragen von, nachvollziehbar, besorgten Angehörigen betreffend der Vorfälle im Pflegeheim Neuhaus am Rennweg kam, wird auf folgendes hingewiesen: Für Presse- und Sachstandsauskünfte ist weiterhin die Pressestelle der LPI Saalfeld unter 03671-56 1504 bzw - 56 1503 sowie die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Meiningen zuständig. Jedoch ist anzumerken, dass derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben zum Stand der Ermittlungen gemacht werden können- Verweis auf die bislang einzige Pressemeldung der LPI Saalfeld vom 12.11.2020, 10:06 Uhr im Presseportal veröffentlicht. Sollten Sie jedoch Hinweise oder Anmerkungen als Zeuge haben, bitten wir Sie, sich zunächst an die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675-8750 zu wenden. Ihre Anliegen oder Anfragen zu möglichen, betroffenen Verwandten werden dort gesammelt und im Anschluss an die zuständigen Sachbearbeiter in der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld weiter geleitet. Verfahrensbezogene Auskünfte können jedoch nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell