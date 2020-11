Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchten Diebstahl rechtzeitig entdeckt

PößneckPößneck (ots)

Bereits am 11.11.20 bemerkten Mitarbeiter eines Baumarktes im Malmsgelänge, dass durch unbekannte Täter ein Maschendrahtzaun des Außengeländes eingeschnitten und in der Nähe mehrere Motorsägen und Laubsauger abgelegt wurden, vermutlich um diese später dort abzuholen. Nach erfolgter Spurensicherung und Anzeigenaufnahme durch die Polizei, wurden die zur Abholung bereitgelegten Gegenstände schließlich wieder in den Markt zurückgebracht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0; E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell