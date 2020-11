Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktualisierung betr. Mitteilung über entlaufene Pferde in Rudolstadt

RudolstadtRudolstadt (ots)

Am Freitag war in einer Pressemitteilung der LPI Saalfeld, gg. 08:30 Uhr, berichtet worden, dass in der vergangenen Nacht zwei Pferde in Rudolstadt umher laufen würden, welche gegen 05 Uhr morgens durch Beamte provisorisch im Bereich Große Allee/Weinbergstraße eingezäunt worden. Gegen 10:30 Uhr wurde bekannt, dass sich der Halter der Tiere gemeldet und die Pferde wohlbehalten entgegen genommen hatte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell