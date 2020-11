Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entlaufene Pferde beschäftigen Polizei Saalfeld mehrere Stunden

Rudolstadt

In der vergangenen Nacht hielten zwei entlaufene Pferde die Beamten der LPI Saalfeld auf Trab. Gegen zwei Uhr meldeten Passanten die freilaufenden Tiere auf der Fahrbahn Am Baumgarten in Rudolstadt in Laufrichtung Müller-Drogerie. Die Beamten konnten die Pferde, wovon eines ein Haflinger sein dürfte und ein weiteres eine Pferdedecke trug, feststellen, als sie die B88 passierten- Einfangversuche misslungen jedoch. Der Halter der Ausreißer konnte ebenfalls nicht ausfindig gemacht werden. Nachdem die Tiere über die Gleise bei einem Feld in Kirchhasel liefen wurde noch die Bundespolizei eingeschalten. Die Pferde gerieten dann für kurze Zeit außer Sichtweite, konnten jedoch glücklicherweise gegen 5 Uhr im Bereich der Kreuzung Große Allee/Weinbergstraße in Rudolstadt festgestellt und provisorisch eingezäunt werden. Nun wird der Tierhalter gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

