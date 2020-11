Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Pflegeheim in Neuhaus am Rennweg

Landkreis Sonneberg/ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt/ Neuhaus a. RennwegLandkreis Sonneberg/ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt/ Neuhaus a. Rennweg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu umfangreichen, polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen an mehreren Standorten in den Landkreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt. Polizeibeamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hatten mit Unterstützungskräften sechs Örtlichkeiten, darunter mehrere Privatanschriften in unterschiedlichen Orten und ein Pflegeheim in Neuhaus am Rennweg, durchsucht. Aufgrund eines anonymen Hinweises Ende des letzten Jahres zu Missständen im Heim waren umfangreiche Ermittlungen durch die Beamten der KPI Saalfeld getätigt worden. Zur Sicherstellung von Beweismitteln, Vernehmungen und Anschlussmaßnahmen bei den Beschuldigten sowie zur Ermittlung weiterer Zeugen wurden dann nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, welche am Donnerstagmorgen vollzogen worden. Gegen insgesamt fünf, ausschließlich weibliche, Beschuldigte wird unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kranken oder Hilfsbedürftigen in Einrichtungen, sexueller Nötigung unter Ausnutzung des gesundheitlichen oder psychischen Gesundheitszustandes, Körperverletzung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt. Die bislang bekannten Geschädigten, vier Frauen sowie ein Mann, sind im Alter zwischen 55 und 86 Jahren. Die Ermittlungen und Maßnahmen der KPI Saalfeld dauern an- über die Ergebnisse wird eigenständig nachberichtet. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell