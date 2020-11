Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Ausweichmanöver von Straße abgekommen

HirschbergHirschberg (ots)

Am gestrigen Abend befuhr eine 51-jährige DACIA-Fahrerin die Landstraße in Richtung Juchhöh. In der Nähe des Abzweig Venzka / Juchöh wich sie einer Fußgängerin mit Hund aus, kam dabei von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Beifahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

