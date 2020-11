Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abbiegevorgang zu spät wahrgenommen

Saalfeld/GorndorfSaalfeld/Gorndorf (ots)

Am gestrigen Tag befuhren ein 34-Jähriger mit seinem Pkw SUZUKI und 28-Jähriger mit seinem Kleintransporter TOYOTA in den Mittagsstunden die Geraer Straße in Richtung Unterwellenborn. Dabei beabsichtigte der TOYOTA nach links abzubiegen, was der dahinter befindliche SUZUKI-Fahrer vermutlich zu spät erkannte und auffuhr. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

