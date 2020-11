Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrollen - Schwerpunkt Kleintransporter und Lkw`s

Königsee/Teichel/HaufeldKönigsee/Teichel/Haufeld (ots)

Am 11.11.2020 wurden in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr schwerpunktmäßig Kleintransporter und Lkw`s kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 49 Verstöße, u. a. aufgrund der Überschreitung der Lenkzeiten bzw. Nichteinhaltung vorgeschriebener Pausen, mangelhafter Ladungssicherung, überhöhter Geschwindigkeit und nicht angelegtem Sicherheitsgurt festgestellt. Die Summe der in dem Zusammenhang erhobenen Bußgelder beträgt ca. 4200,- Euro.

