Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdichter von Baustelle entwendet - Mann attackiert Bauarbeiter

RuppersdorfRuppersdorf (ots)

Auf einer Baustelle wurde gestern, kurz vor Beendigung der Arbeiten, ein Verdichter (sogenannter "Hupfer") in einer Baggerschaufel abgelegt. Durch die Bauarbeiter wurden weitere Aufräumarbeiten durchgeführt und der Bagger für ca. 15 Minuten unbeaufsichtigt gelassen. In dieserm Zeitraum (17:15 Uhr bis 17:30 Uhr) wurde der Verdichter offensichtlich durch den oder die unbekannten Täter entwendet.

Kurze Zeit später teilten Bauarbeiter mit, dass durch einen 60-jährigen Mann mittels eines messerähnlichen Gegenstandes ein Bohrgerät auf der Baustelle beschädigt wurde, so dass eine flüssige Substanz herausspritzte und eine in der Nähe befindliche Hauswand beschädigte. Weiterhin lief der Mann in Richtung der Bauarbeiter und äußerte verbal seinen Unmut über die stattfindenden Arbeiten. In der Folge bedrohte er diese und ging auf einen Bauarbeiter mit einer Eisenstange los. Dieser konnte jedoch ausweichen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte die Lage beruhigt und in der Wohnung des Mannes ein Gewehr aufgefunden werden, welches zur Prüfung, ob hier waffenrechtliche Erlaubnisse erforderlich sind, sichergestellt wurde. Ein durchgeführter Atemalkohltest erbrachte einen Wert von 1,28 Promille. Den Mann, der zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, erwarten nun mehrere Anzeigen.

Ob beide Vorfälle in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0; E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

