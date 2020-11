Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kradfahrer muss Gegenverkehr ausweichen und kommt zu Fall- Zeugen gesucht

Kuhfraß/ OberhaselKuhfraß/ Oberhasel (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein junger Fahrzeugführer mit seinem Kraftrad die Kreisstraße 18 aus Kuhfraß kommend in Richtung Oberhasel. In einer Linkskurve musste er einem entgegenkommenden PKW, welcher sich auf seiner Fahrbahnseite befand, ausweichen und fuhr auf die rechtsseitige Straßenbankette auf. Infolgedessen rutschte der Krad-Fahrer weg und kam zu Fall, sodass er sich leichte Verletzungen zuzog. Zum entgegenkommenden Fahrzeug liegen keine Hinweise vor. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell