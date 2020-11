Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Umfangreiche Verkehrsmaßnahmen nach Unfall zwischen LKW und mehreren Fahrzeugen

RudolstadtRudolstadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es nach einem Verkehrsunfall zu einer Straßensperrung und andauernden Verkehrsmaßnahmen in Rudolstadt. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer die Röntgenstraße/ Cumbacher Brücke. Während dem Überfahren der Brücke beschädigte er mehrere Fahrzeuge, welche sich im Gegenverkehr befanden, da sich der linke Standfuß des integrierten Ladekrans beim vorherigen Abbiegen aus Richtung Catharinau gelöst hatte und in die Fahrbahn hinein ragte. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung war die Fahrbahn für knapp zwei Stunden blockiert und teilweise voll gesperrt. Grund dafür waren zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn sowie ausgetretenes Hydrauliköl, welches durch die Feuerwehr gebunden wurde.

