Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter zu versuchtem Tötungsdelikt inhaftiert

LeutenbergLeutenberg (ots)

Am Montagnachmittag wurde bekannt, dass der 21-Jährige, welcher in Leutenberg am Sonntagabend zwei Menschen angegriffen hatte, inhaftiert wurde. Durch das Amtsgericht Rudolstadt wurde Haftbefehl wegen des versuchten Totschlags erlassen- der Beschuldigte wurde direkt im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den zunächst Geschädigten (46-Jähriger), welcher den Angreifer jedoch ebenfalls mit einem Messer verletzt hatte, beantragte die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl; die Ermittlungen und Maßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld dauern an. Das 9-jährige Mädchen, welches der 21-Jährige vor dem Wohnhaus angriff, wurde zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen- auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden.

