Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug mit (Zahn-) Paste beschmiert

Saalfeld / GorndorfSaalfeld / Gorndorf (ots)

Da am vergangenen Wochenende offensichtlich einem 77-jährigen Anwohner der Lendenstreichstraße die Parksituation eines Transporters missfiel, schmierte er an den Türgriff Zahnpasta o. Ä. Diese konnte rückstandslos wieder entfernt werden, so dass offensichtlich kein Sachschaden entstand.

