Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Kleinkraftrad und Pkw

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am Sonntagabend (08.11.20) befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw HYUNDAI den Rainweg. Zur gleichen Zeit wollte der 42-jährige Fahrer eine Kleinkraftrades zwei PKW`s überholen und übersah offensichtlich dabei den HYUNDAI, der gerade abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Kraftrades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell