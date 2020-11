Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken in Saale gerollt

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am Samstagnachmittag (07.11.20) stürzte in Saalfeld ein 56-jähriger Mann, offensichtlich aufgrund seines erheblichen Alkoholgenusses, von einer Parkbank und rollte anschließend eine Böschung hinunter, direkt in die naheliegende Saale. Der Vorfall wurde glücklicherweise durch einen 50-jährigen Zeugen beobachtet, der den Mann daraufhin unverzüglich wieder aus dem Wasser zog. Dieser wurde leicht unterkühlt und vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

