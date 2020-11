Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken Unfall verursacht und Dieselspur hinterlassen

PflanzwirbachPflanzwirbach (ots)

Am frühen Samstagnachmittag (07.11.20) befuhr ein 55-Jähriger mit einem Pkw CITROEN die Landstraße aus Richtung Weimar und bog in Pflanzwirbach/Auf dem Wechsel ab. Dort fuhr er rechtsseitig in einen Entwässerungsgraben und setzte dabei auf. Dadurch wurde die Unterseite des Pkw beschädigt, worauf in der Folge Kraftstoff austrat und bei der Weiterfahrt auf der Fahrbahn bis auf Höhe des Friedhofs in der Rudolstädter Straße in Rudolstadt verteilt wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,10 Promille fest.

