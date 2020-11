Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Überschlag geht glimpflich aus

Zeutsch/BeutelsdorfZeutsch/Beutelsdorf (ots)

Am Samstagabend (07.11.20) befuhr eine 18-Jährige mit einem Pkw VW die Landstraße von Beutelsdorf in Richtung Zeutsch. Dabei kam diese, aus ungeklärter Ursache, nach einer Linkskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr sie einen Abhang von ca. 8 Metern hinab, überschlug sich dabei und kam in einem Bachbett zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall lediglich leicht und ihre zwei Mitinsassen nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

