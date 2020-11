Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw beschädigt

RanisRanis (ots)

Am 09.11.2020 zwischen 16:30 Uhr und 23:15 Uhr beschädigten ein oder mehrere Täter einen Ford Focus in der Lindenstraße in Ranis. Hierbei wurde an der rechten Fahrzeugseite des Fords ein ca. 160cm langer Kratzer in den Lack geritzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600,- EUR. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla tel. unter der Nr.: 036634310 entgegen.

