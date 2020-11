Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt

LeutenbergLeutenberg (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ermitteln im Falle eines versuchten Tötungsdeliktes. Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde eine Messerstecherei in einer Wohnung in Leutenberg mitgeteilt. Wie sich herausstellte waren mehrere Personen, welche gemeinsam in der Wohnung leben, aus vermutlich banalen Gründen in Streit geraten. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahm dann ein 21-Jähriger (rumänisch) infolge der verbalen Auseinandersetzung ein Messer aus der Küche auf und beschädigte zunächst die Tür zum Zimmer des späteren Geschädigten. Im Anschluss stach er mehrfach auf den 46-jährigen Geschädigten (rumänisch) im Bereich des Halses ein und verletzte diesen dadurch schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Wie im Nachgang bekannt wurde, hatte sich der 46-Jährige ebenfalls mit einem Messer zur Wehr gesetzt und den Angreifer dadurch leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Beschuldigte aus der Wohnung und traf vor der Haustür auf eine gänzlich unbeteiligte, zu Fuß gehende Familie. Völlig unvermittelt griff der 21-Jährige das 9-jährige Kind an und verletzte es durch Tritte und Schläge. Das Mädchen kam verletzt ins Krankenhaus. Während des Angriffes gegen das unbeteiligte Kind fuhren die bereits alarmierten Beamten am Einsatzort vor und überwältigten den renitenten, stark alkoholisierten Beschuldigten. Dieser wurde im Anschluss festgenommen und im Krankenhaus untergebracht. Bis in die Morgenstunden sicherten die eingesetzten Beamten Spuren am Tatort und vernahmen Zeugen. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an- aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben zum Tatablauf gemacht werden.

