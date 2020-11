Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten am Wochenende

SchleizSchleiz (ots)

Gleich mehrere Trunkenheitsfahrten wurden am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der PI Saale-Orla festgestellt.

Am 06.11.2020 wurde gegen 21:45 Uhr in Pößneck ein 36-Jähriger mit seinem Pkw Citroen kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,69 Promille.

Am 07.11.2020 erfolgte zunächst gegen 21:00 Uhr die Kontrolle eines 39-jährigen VW-Fahrers in der Ortslage Ranis. Ein Atemalkoholtest ergab hier den Wert von 0,55 Promille. Wenig später, gegen 23:20 Uhr, wurde in Pößneck ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Mitsubishi angehalten. Hier zeigte zwar das Alkoholmessgerät 0,0 Promille, ein Betäubungsmittelvortest verlief jedoch positiv.

Am 08.11.2020 wurde gegen 21:20 Uhr ein 57-Jähriger in Weira kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem Ford-Fahrer ergab 0,85 Promille.

Allen Kraftfahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, zwei Fahrer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die jeweiligen Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung wurden eingeleitet.

