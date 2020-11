Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Damenrad entwendet

SchleizSchleiz (ots)

Am 08.11.2020 gegen 02:40 Uhr kam es in der Ortslage Langenorla zu einem Fahrraddiebstahl. Eine bislang unbekannte Person überstieg hier eine Grundstücksumfriedung und begab sich zu dem darauf befindlichen Wohnhaus. Scheinbar wurde der Täter durch das Licht eines dort angebrachten Bewegungsmelders gestört, weshalb dieser ein in der Nähe befindliches Kabel durchtrennte und hierdurch die Stromversorgung in dem Wohnhaus lahmlegte. Im Anschluss wurde ein auf dem Hof stehendes schwarzes Damenrad der Marke "BBF Roma" im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Zeugenhinweise hierzu nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell