Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg: Lichtzeichenanlage außer Betrieb - erneut Unfälle Kreuzung B 89

An der Müß

SonnebergSonneberg (ots)

Nach bereits zwei Unfällen am 03.11.2020 und 04.11.2020 kam es am Freitag und am Samstag erneut zu Unfällen auf der Kreuzung B 89 / An der Müß bei außer Betrieb befindlicher Lichtzeichenanlage. Während es am Freitag bei wirtschaftlichen Totalschäden beider Fahrzeuge blieb, wurden am Samstag 2 Personen schwer verletzt.

Am Freitag gegen 16.30 Uhr querte ein 59-jähriger mit seinem PKW Peugeot die Kreuzung aus Richtung Oberlind kommend. Hierbei stieß er bei tiefstehender Sonne unter Missachtung der Vorfahrt mit dem Skoda einer aus Richtung Bettelhecken kommenden 53-jährigen zusammen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird mit 16000 Euro beziffert.

Am Samstag gegen 10.30 Uhr kam es zu einem weiterem Zusammenstoß zweier PKW auf der Kreuzung. Eine aus Richtung Marktkauf kommende 72-jährige wollte mit ihrem Skoda die Kreuzung queren, beachtete die Vorfahrt nicht und stieß mit einem aus Richtung Bettelhecken kommenden PKW Ford zusammen. Sie selbst und der Beifahrer des Ford wurden schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 16000 Euro.

Die Lichtzeichenanlage ist seit einem Verkehrsunfall am 31.10.2020 außer Betrieb. Bis zur erfolgten Reparatur und Wiederinbetriebnahme durch den Straßenbaulastträger bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht beim Einfahren in die Kreuzung.

