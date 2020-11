Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit leicht verletzter Person

ZeutschZeutsch (ots)

Eine 18 jährige Fahrerin eines Pkw VW kam am Abend des 07.11.2020 auf der Landstraße von Beutelsdorf nach Zeutsch aus bisher ungeklärter Ursache nach einer Linkskurve mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Das Fahrzeug kam in der weiteren Folge nach rechts von der Straße ab und fuhr anschließend einen ca. 8 Meter tiefen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich in einem Bachbett zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei lediglich leicht verletzt. Großes Glück hatten die beiden anderen Insassen des Fahrzeuges. Sie blieben unverletzt. Der VW erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden.

