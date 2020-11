Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

RudolstadtRudolstadt (ots)

In der Nacht vom 06.11. zum 07.11. wurde durch derzeit unbekannte Täter eine Garage in Untercatharinau gewaltsam geöffnet. Aus der Garage wurde ein neuwertiges Pedelec der Marke Zündapp entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike 27,5 Zoll mit einem blau-schwarzen Rahmen. Auf dem Rahmen befindet sich eine weiße Aufschrift. Weiterhin verfügt das Rad über eine 7-Gang-Kettenschaltung von Shimano. Der Wert des Fahrrades beträgt ca. 1.000,- Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat bzw. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Rades geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Rufnummer 03671/56-0 zu melden.

