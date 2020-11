Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heiße Asche eimgefüllt - Mülltonne und Hecke brennt

Chursdorf b. DittersdorfChursdorf b. Dittersdorf (ots)

Eine ältere Dame entnahm gestern früh gegen 7:00 Uhr Asche aus ihrem Ofen und füllte diese in eine vor dem Wohnhaus in Chursdorf abgestellte Mülltonne. In der weiteren Folge entzündete sich der darin befindliche Hausmüll und die Tonne brannte daraufhin vollständig ab. Eine in der Nähe befindliche Hecke wurde ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Kameraden der FFW Dittersdorf kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz.

