LPI-SLF: Pkw beschädigt und in Garage eingebrochen

SchlettweinSchlettwein (ots)

Am gestrigen Morgen stellte ein 68-Jähriger fest, dass sein unter einem Carport im Reißigweg abgestellter Pkw VW beschädigt wurde. Unbekannte Täter betraten hier am 05.11.2020 zwischen 02:30 Uhr und 08:30 Uhr das Grundstück und schlugen die Heckscheibe ein. Weiterhin wurde mehrfach auf die Frontscheibe eingeschlagen, die Heckklappe zerkratzt und so ein Schaden von ca. 3000,- Euro verursacht. Im Zusammenhang könnte ein Einbruch in eine Garage im Zeitraum vom 04.11.2020, 13:00 Uhr bis 05.11.2020, 11:30 Uhr stehen. Unbekannte Täter betraten hier das Gartengrundstück eines 47-Jährigen, ebenfalls im Reißigweg. In der Folge verschafften sie sich Zutritt zu einer Garage und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 60,- Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663 431 0; E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

