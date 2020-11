Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann beschädigt Auto und tritt auf Fahrer ein

PößneckPößneck (ots)

Am gestrigen Nachmittag mußte ein 29-Jähriger Pkw-Fahrer in der Neustädter Straße in Pößneck verkehrbedingt halten. In diesem Moment näherte sich ihm ein 36-jähriger Mann und schlug unvermittelt den Außenspiegel des wartenden Fahrzeuges ab. Als der Fahrer ausstieg, um den Mann zur Rede stellen, schlug dieser zu, trat weiterhin auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und verletzte ihn. Bei dem durch die Polizei in Gewahrsam genommenen Täter wurde ein Atemalkoholwert von 2,51 Promille und weiterhin eine offensichtliche Drogenbeeinflussung festgestellt.

