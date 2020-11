Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

SonnebergSonneberg (ots)

Eine 45-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr den Radweg an der Neustadter Straße aus Richtung Sonneberg in Richtung Neustadt. Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Neustadter Straße übersah der Fahrer eines Pkw VW die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt.

