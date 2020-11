Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erfolgreicher Fahndungstag der Polizei Saalfeld

LPI SaalfeldLPI Saalfeld (ots)

Am 03. November 2020 wurde durch die Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld ein Fahndungstag durchgeführt. Ziel war hier u. a. die Vollstreckung von Haftbefehlen. In 14 Fällen waren die Beamtinnen und Beamten erfolgreich bei der Realisierung. Die Umsetzung der Haftbefehle konnte größtenteils durch Zahlung der entsprechenden Geldstrafen abgewendet werden. Drei Personen wurden Justizvollzugseinrichtungen zugeführt und in Summe ca. 8000,- Euro eingezogen. Weiterhin wurden fünf Straf- und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt

