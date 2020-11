Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendiebstahl ging in die (Unter)Hose

SonnebergSonneberg (ots)

Eine 31-Jährige aus Sonneberg verließ am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr den Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Robert-Hartwig-Straße, ohne die Ware zu bezahlen. Durch eine Angestellte des Marktes wurde die Polizei gerufen, die bei der Durchsuchung der Tasche der Dame das Beutegut sowie Betäubungsmittel auffand. Während der anschließenden Verbringung zur Dienststelle beleidigte die Frau die Beamten mehrfach und leistete Widerstand. Im Zuge weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde in der Unterwäsche der Beschuldigten weiteres Diebesgut aufgefunden. Sie muss sich nun strafrechtlich wegen Ladendiebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

