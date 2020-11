Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zur Meldung der LPI Saalfeld vom 03.11.2020: "Verfolgungsjagd mit mutmaßlichem Einbrecher" - Untersuchungshaft angeordnet

Pößneck / Gera / RudolstadtPößneck / Gera / Rudolstadt (ots)

Der am 03.11.2020 nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommene 42-jährige Georgier wurde am gestrigen Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Rudolstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, so dass der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Weiterhin ergaben die tagsüber geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen, dass der Georgier mit hoher Wahrscheinlichkeit als Täter eines Einbruchs in einen Baumarkt in der Lohstraße (Pößneck) als Täter in Betracht kommt. Hier wurde u. a. ein Tresor, sowie zwei Geldtaschen entwendet und ca. 2500,- Euro Sachschaden verursacht.

