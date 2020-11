Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin am späten Nachmittag mit über 3 Promille unterwegs

Pößneck, Saale-Orla-KreisPößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei eine Fahrzeugführerin gemeldet, welche zunächst Probleme hatte in ihr Fahrzeug zu kommen und dann auch dieses zu bedienen. Dies stellte sich so dar, dass sie vor dem Einsteigen mehrfach gegen das Fahrzeug stieß und den Schlüssel fallen ließ. Als sie es dann geschafft hatte, fuhr sie in Richtung Krölpa. Dabei überfuhr sie mehrmals Bordsteinkanten und die Mittellinie. In Krölpa hielt sie auf einem Parkplatz an. Die alarmierten Polizisten führten bei der 35-jährigen Audifahrerin einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,33 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Sollten Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise der Frau gefährdet worden sein, bittet die Polizeiinspektion Saale-Orla diese sich unter 03663/4310 zu melden.

