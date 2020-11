Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit drei Verletzten

Sonneberg / Oberlind

Im Bereich der Kreuzung B 89/An der Müß ereignete sich am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 51-jähriger Seatfahrer befuhr die B 89 aus Richtung Sonneberg West und wollte nach links in Richtung Oberlind abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang der Fahrerin eines Pkw VW, die die B 89 in Richtung Sonneberg West befuhr. Es kann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei sich die Fahrzeugführer und der Beifahrer des VW Verletzungen zuzogen. Während der Unfallaufnahme war die B 89 voll gesperrt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

