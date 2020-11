Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hakenkreuz auf Fahrbahn gesprüht

Föritztal/GefellFöritztal/Gefell (ots)

Eine bisher unbekannte Person sprühte am Samstag, den 31.20.2020 in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit blauer Farbe ein Hakenkreuz in der Jagdshofer Straße auf die Fahrbahn. Die Ermittlungen wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen.

