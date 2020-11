Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenhütteneinbruch

Saalfeld/KöditzSaalfeld/Köditz (ots)

Am gestrigen Nachmittag stellte die 39-jährige Eigentümerin fest, dass unbekannte Täter in ihre Gartenhütte in der Bohlenstraße / Roter Berg eingebrochen sind und Werkzeug (u. a. zwei professionelle Schweißgeräte) im Gesamtwert von ca. 9000,- Euro entwendet wurde. Tatzeit war vom 01.11.20, 17:00 Uhr bis zum 02.11.20, 11:00 Uhr. Möglicherweise wurden in dem Bereich weitere Gartenhütten angegriffen. Die Geschädigten bzw. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell