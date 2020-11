Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifenstecher unterwegs

PößneckPößneck (ots)

Am gestrigen Vormittag stellte der Besitzer eines in der Tuchmacherstraße / Alte Molkerei abgesparkten Pkw FIAT fest, dass an seinem Fahrzeug, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, der vordere und hintere Reifen auf der Beifahreseite durch unbekannten Täter zerstochen wurde. Tatzeit war vom 01.11.20, 22:00 Uhr bis zum 02.11.20, 09:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de).

