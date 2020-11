Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schleiz, Saale-Orla-KreisSchleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag, den 02.11.2020, kam es zwischen 07:30 Uhr und 09:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B2 bei Heinrichsruh, in Richtung Schleiz. Ein grüner VW Golf IV kam vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und hinterließ eine 50m lange Reifendruckspur. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Der Fahrzeugtyp konnte ermittelt werden, da der Fahrzeugfahrer seine Frontschürze verlor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

