Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden

SchlettweinSchlettwein (ots)

Am vergangenen Samstag erfolgte im Rahmen der Umsetzung eines Gerichtsbeschlusses die Durchsuchung der Räumlichkeiten eines 38-jährigen Mannes in Schlettwein. Dieser leistete dabei Widerstand und musste mittels Stahlhand- und Fußfessel fixiert werden. Neben mehreren Datenträgern, einer Kleinstmenge Marihuana, sowie weiterer in der Btm-Szene üblicher Utensilien, wurde Methamphetamin (vermutlich "Crystal") im mittleren zweistelligen Grammbereich aufgefunden und beschlagnahmt. Am gestrigen Sonntag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Gera. Hier wurde kein Haftbefehl erlassen, so dass der Beschuldigte wieder entlassen wurde.

