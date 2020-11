Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hundebiss zu Halloween

SonnebergSonneberg (ots)

Am Samstag, den 31.10.2020 klingelte gegen 18 Uhr eine Mutter mit ihrer 10-jährigen Tochter im Rahmen eines Halloweenumzuges an einer Wohnungstür in der Dammstraße. Beim Öffnen der Tür kam aus der Wohnung ein Hund durch den Türspalt, sprang das Mädchen an und biss es in den Oberschenkel. Durch die Besitzerin wurde der Hund zurück ins Haus gezogen. Das Mädchen wurde durch den Hundebiss leicht verletzt, die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin wurden aufgenommen.

