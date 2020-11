Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Falsche Spendensammler unterwegs

SchleizSchleiz (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 17:00 Uhr sprachen drei Personen in der Nähe eines Einkaufsmarktes in Schleiz Passanten an, um angeblich für den Behindertenverband Saale-Orla-Kreis e. V. Geld zu sammeln. (Un-) Glücklich war hier nur, dass sie dabei auch die Geschäftsführerin dieses Vereins um eine Spende baten. Diese verständigte umgehend die Polizei und fotografierte die daraufhin flüchtenden Täter.

Personenbeschreibung:

- zwei Männer zwischen 25 bis 30 Jahre alt - eine Frau, ca. 35 Jahre alt - südländisches Aussehen (möglicherweise türkische Abstammung) - alle drei Personen trugen eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung

Fahrzeug:

- dunkelblauer Pkw Ford Focus (Kennzeichen HAL-...)

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0;E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de).

