Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

SaalfeldSaalfeld (ots)

Am vergangenen Samstag kam es gegen 18:00 Uhr in Saalfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Im Vorfeld erfolgten über soziale Medien bereits Anfeindungen zwischen Angehörigen einer Saalfelder bzw. einer Rudolstädter Gruppierung. In der Folge wurde vereinbart, dass es zu einer direkten Konfrontation in Saalfeld kommen solle. Hierzu traf man sich auf dem dortigen Marktplatz, wo es dann offensichtlich zu verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den insgesamt ca. 30 Personen kam. Bei Eintreffen der Polizei wurde voneinander abgelassen. Drei der Kontrahenten erlitten leichte Verletzungen. Ermittlungsverfahren u. a. wegen Landfriedensbruch wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell